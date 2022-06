Suri Cruise incontra per la prima volta il nuovo fidanzato di mamma Katie Holmes

Pubblicità

Dal 2006 al 2012 l'attrice è stata sposata con l'attore Tom, con cui il 18 aprile 2006 ha avuto sua figlia. Prima d'incontrare Bobby Wooten, Katie Holmes è stata legata a Jamie Foxx e ...fa una passeggiata con un'amica e il nuovo cane, il 14 marzo 2022 a New York. Credit: Dylan Travis/ABACAPRESS. COM Interpellato su questo punto, Tom(che secondo il Sun è di nuovo ...Meeting the family! Katie Holmes’ boyfriend and Suri Cruise have officially met, and it looks like they’re getting along just fine. According to People, Katie Holmes’ boyfriend, Bobby Wooten III, has ...È sulla soglia dei suoi 60 anni (li compirà il 3 luglio), al botteghino Top Gun: Maverick è un successo, ma per Tom Cruise, da qualche giorno, girano voci insistenti che la sua fidanzata conosciuta su ...