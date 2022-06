Sul tram senza biglietto | picchia i controllori | denunciato senegalese

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il giovane era salito sula Firenze pur essendo sprovvisto del: invitato a scendere, ha aggredito quattro, prendendone uno per il collo

Pubblicità

RaphaelRaduzzi : Prima di iniziare ad esaminare i documenti partiamo dal contesto: il regolamento sul PNRR prevede che vengan rispet… - iosonoFabry : Attilio Lolini è morto il 22 giugno 2017, è stato un poeta e giornalista italiano, per scoprirlo aspetteremo qualch… - trsmepls_ : sto ridendo sul tram - Amaaaaanu : @riri_rudeboy Gli può venire figlia che violenza assurda scatenata da due opinioni diverse e la soluzione sono le m… - marialetiziama9 : RT @Raff_Napolitano: Senegalese tenta di strozzare controllore, una furia sul tram #Lamorgese -

Una volante della polizia Per approfondire : Articolo : Ruba un trolley da 920 euro, denunciato Articolo : Un "tesoro" nell'ex scuola infermieri: è la refurtiva degli spacciatori Articolo :senza mascherina e senza biglietto, aggredisce con calci e pugni i controllori Denunciato per minacce aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad ...... che consentano di utilizzare i mezzi di trasporto locale, regionale, interregionale e nazionale : ciò significa che sono inclusi gli autobus, le metropolitane, i filobus, i, i treni regionali e ...Era salito sul tram sprovvisto tanto del biglietto quanto della mascherina. E dinanzi alla richiesta dei controllori di scendere dal mezzo, li ha aggrediti a suon di calci e pugni davanti al resto dei ...I quattro addetti si sono avvicinati e lo hanno invitato a indossare il dispositivo di protezione, o in alternativa a scendere dal tram. Lui ha risposto iniziando a gridare, frasi incomprensibili ...