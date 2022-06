Storia finita tra Anna Tatangelo e Livio Cori | Un salto nel passato (Di giovedì 23 giugno 2022) Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. La causa sarebbe da ricercare nel passato amoroso della cantante Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbe lasciati. Alcuni mesi fa la coppia era uscita alla luce del sole a seguito delle numerose indiscrezioni e adesso si torna a parlare di Anna Tantangelo e Livio Cori per la loro Storia naufragata. Già pochi giorni fa c’era stata una pausa tra i due che si erano separati per poi riconciliarsi. Sino a poco fa sembrava che tutto scorresse per il verso giusto, ma -stando a The Pipol Gossip – i due si sarebbero lasciati di nuovo. La causa? sembrerebbe la precedente relazione durata 15 anni tra Anna e Gigi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 giugno 2022)si sono lasciati. La causa sarebbe da ricercare nelamoroso della cantantesi sarebbe lasciati. Alcuni mesi fa la coppia era uscita alla luce del sole a seguito delle numerose indiscrezioni e adesso si torna a parlare diTantangelo eper la loronaufragata. Già pochi giorni fa c’era stata una pausa tra i due che si erano separati per poi riconciliarsi. Sino a poco fa sembrava che tutto scorresse per il verso giusto, ma -stando a The Pipol Gossip – i due si sarebbero lasciati di nuovo. La causa? sembrerebbe la precedente relazione durata 15 anni trae Gigi ...

