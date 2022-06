Stop diesel benzina nel 2035, la Germania è contraria (Di giovedì 23 giugno 2022) Il voto della Commissione europea sulla messa al bando dei veicoli endotermici dal 2035 rischia di perdere uno dei più importanti sostenitori, la Germania: fino a pochi giorni fa l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz era rimasto su una posizione favorevole al divieto sotto la spinta soprattutto dei Verdi, alleati di governo. Ma il dietrofront è arrivato dal ministro delle finanze Christian Lindner. Il ministro contrario Lindner si è dichiarato fortemente contrario alla decisione dell’Ue, annunciando il voto sfavorevole al bando dei motori termici. Secondo il suo punto di vista, l’abbandono di mezzi a combustione causerebbe il blocco del processo di sviluppo e innovazione, sostenendo che dopo il 2035 alcune aree del mondo continueranno a essere comunque non servite da infrastrutture per l’elettrificate. Un divieto sulla vendita totale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 giugno 2022) Il voto della Commissione europea sulla messa al bando dei veicoli endotermici dalrischia di perdere uno dei più importanti sostenitori, la: fino a pochi giorni fa l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz era rimasto su una posizione favorevole al divieto sotto la spinta soprattutto dei Verdi, alleati di governo. Ma il dietrofront è arrivato dal ministro delle finanze Christian Lindner. Il ministro contrario Lindner si è dichiarato fortemente contrario alla decisione dell’Ue, annunciando il voto sfavorevole al bando dei motori termici. Secondo il suo punto di vista, l’abbandono di mezzi a combustione causerebbe il blocco del processo di sviluppo e innovazione, sostenendo che dopo ilalcune aree del mondo continueranno a essere comunque non servite da infrastrutture per l’elettrificate. Un divieto sulla vendita totale ...

