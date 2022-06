Stefania Sandrelli: “Ricordi de Il Conformista con Jean Louis Trintignant? I piedi nell’acqua calda trangugiando litri di te’ corretto…” (Di giovedì 23 giugno 2022) Sarà a Bologna per aprire Cinema Ritrovato il 25 giugno e la rassegna aprirà con un nuovo restauro de “Il Conformista“, capolavoro di Bernardo Bertolucci: “Sarà commovente ricordarlo con uno dei film che lui amava di più. Jean Louis, schivo e riservato, non vorrebbe altro omaggio”. Così Stefania Sandrelli su Jean Louis Trintignant, scomparso lo scorso 17 giugno e con le protagonista della pellicola. E gli aneddoti sono ricchi di affetto: “In quella balera gioiosa Marcello, il suo personaggio, doveva sembrare un pesce fuor d’acqua, rigido e lontano. Per carattere e perché quella che avrebbe voluto stringere nella danza non ero io, Giulia, la moglie giovane e un po’ oca, ma la torbida Anna di Dominique Sanda. Che però era molto più interessata a me che a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Sarà a Bologna per aprire Cinema Ritrovato il 25 giugno e la rassegna aprirà con un nuovo restauro de “Il“, capolavoro di Bernardo Bertolucci: “Sarà commovente ricordarlo con uno dei film che lui amava di più., schivo e riservato, non vorrebbe altro omaggio”. Cosìsu, scomparso lo scorso 17 giugno e con le protagonista della pellicola. E gli aneddoti sono ricchi di affetto: “In quella balera gioiosa Marcello, il suo personaggio, doveva sembrare un pesce fuor d’acqua, rigido e lontano. Per carattere e perché quella che avrebbe voluto stringere nella danza non ero io, Giulia, la moglie giovane e un po’ oca, ma la torbida Anna di Dominique Sanda. Che però era molto più interessata a me che a ...

