Stato d'emergenza siccità, un decreto per luglio con il rischio razionamento notturno: «Siamo ricchi d'acqua ma la sprechiamo» (Di giovedì 23 giugno 2022) Uno Stato d'emergenza per la siccità che sta colpendo l'Italia. Il governo Draghi e la Protezione Civile lavorano per vararlo con un decreto che entrerà in vigore probabilmente a luglio. Le prime quattro regioni pronte ad accedere sono Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Umbria. Ma ci sono anche Veneto e Lazio. Dove il governatore Nicola Zingaretti ha dichiarato ieri quello di calamità. Intanto cresce lo stop all'uso dell'acqua nei comuni italiani. In Piemonte 250 municipi hanno emanato ordinanze per limitarlo. L'idea è quella di varare con un decreto del consiglio dei ministri lo Stato d'emergenza e creare una cabina di regia con i governatori delle regioni interessate. Per definire i criteri e gli interventi da adottare. Intanto già da domani ...

