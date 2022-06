Squali sempre più vicini: ecco perché sono attratti dalle zone costiere (Di giovedì 23 giugno 2022) Uno studio condotto a Miami ha mostrato la predisposizione degli Squali di avvicinarsi sempre di più alle zone costiere: ecco quali sono le ipotesi dei ricercatori Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Uno studio condotto a Miami ha mostrato la predisposizione deglidi avvicinarsidi più allequalile ipotesi dei ricercatori

Pubblicità

CatelliRossella : ??????Gli squali sono attratti dalle città e stanno sempre più vicino alla costa - greenbluegedi : Gli squali sono attratti dalle città e stanno sempre più vicino alla costa - elviomarchetti : @Agenzia_Ansa era ora che ti togliessi dai coglioni tu quei 4 poltronari, sei un uomo senza ideali,li ti abbiamo me… - Ares581 : @Dir_Fontana E' sempre la solita vecchia storia: pecunia non olet! Buona fortuna a Di Maio: ora scoprirà cosa succe… - AnfetaMilan : RT @Norbe__10: @AnfetaMilan Si tra l'altro io l'ho vista tutta la serie ma non mi ricordo di questa puntata in cui c'è Robin sott'acqua. Le… -