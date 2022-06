Spy Kids: Gina Rodriguez e Zachary Levi protagonisti del film reboot (Di giovedì 23 giugno 2022) Gina Rodriguez e Zachary Levi saranno i protagonisti del film reboot di Spy Kids, il progetto firmato da Robert Rodriguez. Il reboot di Spy Kids ha trovato i suoi protagonisti: Gina Rodriguez e Zachary Levi. Il nuovo film sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Netflix, Skydance e Spyglass. Il progetto sarà scritto, diretto e prodotto da Robert Rodriguez. Spy Kids tornerà sugli schermi grazie a Netflix, che ha già collaborato con il regista in occasione di We Can Be Heroes. Robert Rodriguez collaborerà con Racer Max per scrivere la sceneggiatura. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)saranno ideldi Spy, il progetto firmato da Robert. Ildi Spyha trovato i suoi. Il nuovosarà prodotto grazie alla collaborazione tra Netflix, Skydance e Spyglass. Il progetto sarà scritto, diretto e prodotto da Robert. Spytornerà sugli schermi grazie a Netflix, che ha già collaborato con il regista in occasione di We Can Be Heroes. Robertcollaborerà con Racer Max per scrivere la sceneggiatura. ...

