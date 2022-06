'Speciale Tg La7 - Diario di Guerra', questa sera alle 21.20 su La7: anticipazioni e ospiti di Enrico Mentana (Di giovedì 23 giugno 2022) 'Speciale Tg La7 - Diario di Guerra', va in onda questa sera alle 21.20 su La7. A cura della redazione del Tg e condotto da Enrico Mentana, lo Speciale attraverserà gli ultimi fatti della Guerra in Ucraina, ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 giugno 2022) 'Tg La7 -di', va in onda21.20 su La7. A cura della redazione del Tg e condotto da, loattraverserà gli ultimi fatti dellain Ucraina, ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : `Tagadà La7` puntata di oggi 24 giugno 2022 (VIDEO) - Imbucato Speciale #la7 #programmitv #puntata #puntate #tagad… - BlobRai3 : ' L'UNO (NON) VALE L'ALTRO!?! ' L'altra sera, Speciale di Tg La7, Enrico Mentana si è rivolto a Renzi così: 'Ecco a… - MuseoArcheoCa : Il Direttore del @MuseoArcheoCa , Francesco Muscolino, parla nella puntata speciale di Artbox dedicata alla mostra… - fil_pasini : Su #La7 edizione speciale di #TeleRussia #ottoemezzo l’avvocato di #putin #Conte - Michela_soy : RT @Michela_soy: ?? #EnricoMentana: 'Per il momento niente ferie' Mentana non ha bisogno di presentazioni, sicuramente a La7 si muove in aut… -