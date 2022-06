Spaccio alle porte di Latina, minorenne trovato in possesso di diverse dosi: la perquisizione dei Carabinieri (Di giovedì 23 giugno 2022) Il fenomeno dello Spaccio è purtroppo una realtà sempre più frequente. Ogni giorno i Carabinieri si trovano impegnati nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno, con l’obiettivo di poter garantire la giusta sicurezza ai cittadini. Questa volta l’interessato è un ragazzo di soli 16 anni che, durante un controllo dei militari, è stato trovato con diverse dosi di sostanza stupefacente. Spaccio alle porte di Latina Durante i controlli richiesti dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, pianificati nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, la Stazione di Cori ha tratto in arresto un ragazzo di 16 anni. Aveva circa 30 dosi di sostanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) Il fenomeno delloè purtroppo una realtà sempre più frequente. Ogni giorno isi trovano impegnati nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno, con l’obiettivo di poter garantire la giusta sicurezza ai cittadini. Questa volta l’interessato è un ragazzo di soli 16 anni che, durante un controllo dei militari, è statocondi sostanza stupefacente.diDurante i controlli richiesti dal Comandante Provinciale di, Col. Lorenzo D’Aloia, pianificati nelle attività del Reparto Territorialedi Aprilia, la Stazione di Cori ha tratto in arresto un ragazzo di 16 anni. Aveva circa 30di sostanza ...

CorriereCitta : Spaccio alle porte di Latina, minorenne trovato in possesso di diverse dosi: la perquisizione dei Carabinieri - brazof666 : RT @Manu98609866: ?? Legalizzare vuol dire togliere ossigeno alle mafie che gestiscono il traffico e lo spaccio. #manifestiamoci via @robert… - Manu98609866 : ?? Legalizzare vuol dire togliere ossigeno alle mafie che gestiscono il traffico e lo spaccio. #manifestiamoci via… - doyouknowguido : @NackaSkoglund89 A questi basta il rinnovo automatico della gestione dei parcheggi abusivi attorno a San Siro e all… - Shabine7 : @voce_neldeserto No nessuna provocazione. Hai elencato degli stereotipi assolutamente banali (teoria del passaggio,… -