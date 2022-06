Sospeso il processo Salvini-Rackete: il tribunale di Milano trasmette gli atti al Senato (Di giovedì 23 giugno 2022) Il processo per diffamazione aggravata nei confronti di Carola Rackete che vede imputato il leader della Lega Matteo Salvini è stato Sospeso oggi dal tribunale di Milano. Oggetto della disputa giudiziaria sono le dichiarazioni rese via social riguardo l’ex comandante della Sea Watch 3 dal leader del Carroccio tra il giugno e il luglio 2019: il tribunale ha trasmesso gli atti al Senato affinché valuti se quanto affermato sia o meno coperto dall’insindacabilità legata al ruolo di Senatore di Salvini. Lo ha deciso il giudice Maria Burza, accogliendo una delle questioni preliminari avanzate dal legale di Salvini, Claudia Eccher. Nel dicembre 2021, il giudice per le indagini preliminari di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilper diffamazione aggravata nei confronti di Carolache vede imputato il leader della Lega Matteoè statooggi daldi. Oggetto della disputa giudiziaria sono le dichiarazioni rese via social riguardo l’ex comandante della Sea Watch 3 dal leader del Carroccio tra il giugno e il luglio 2019: ilha trasmesso glialaffinché valuti se quanto affermato sia o meno coperto dall’insindacabilità legata al ruolo dire di. Lo ha deciso il giudice Maria Burza, accogliendo una delle questioni preliminari avanzate dal legale di, Claudia Eccher. Nel dicembre 2021, il giudice per le indagini preliminari di ...

