Sorpresa a Milano: Gigante batte Cecchinato. Vince anche Passaro (Di giovedì 23 giugno 2022) È di Matteo Gigante il derby contro Marco Cecchinato all'Aspria Tennis Cup, il Challenger di Milano su terra battuta. Un risultato che è una conferma: il ragazzo classe 2002 sta trovando ottimi ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 giugno 2022) È di Matteoil derby contro Marcoall'Aspria Tennis Cup, il Challenger disu terra battuta. Un risultato che è una conferma: il ragazzo classe 2002 sta trovando ottimi ...

Pubblicità

mengonimarco : MATERIA (TERRA) prende vita e forma. La mega affissione di Milano è stata riutilizzata per stupirvi con una sorpres… - AZambo69 : RT @AStramezzi: 346 4233401 è il numero da chiamare per prenotare una cena insieme, organizzata da Renato Converso, con spettacolo e sorpre… - Gazzetta_it : Sorpresa a Milano: Gigante batte Cecchinato. Vince anche Passaro #tennis - Stele666 : RT @AStramezzi: 346 4233401 è il numero da chiamare per prenotare una cena insieme, organizzata da Renato Converso, con spettacolo e sorpre… - teresa3345 : RT @AStramezzi: 346 4233401 è il numero da chiamare per prenotare una cena insieme, organizzata da Renato Converso, con spettacolo e sorpre… -