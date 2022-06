Soluzioni Cruciverba del 23 06 22 Tutte le definizioni

(Di giovedì 23 giugno 2022) Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello si manterrà più allenato e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 23/06/22: Cisti sebacea del capo 20 lettere: Martello percussore: Emana regolamenti sportivi 15 lettere: Lega anseatica: Il complesso degli organi di sterzo di un veicolo 8 lettere: Gineceo: Le radici che crescono in verticale 7 lettere: Amento: Nato nel luogo di residenza 5 lettere: Loft: Si usava un tempo per disinfettare le sale operatorie 10 lettere: Parallele: Un chiodo per collegare elementi metallici 10 lettere: Biodiesel: Finiscono qua le ...

