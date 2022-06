SNAI – MotoGP: dietro Quartararo c'è sempre Bagnaia A 2,25 il trionfo del francese ad Assen, segue Pecco a 2,75 (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) - Nonostante i due ritiri consecutivi, l'azzurro resta il principale antagonista del campione del mondo anche per il Gran Premio d'Olanda. Nell'antepost, però, il distacco aumenta: Aleix Espargaró primo inseguitore. Milano, 23 giugno 2022 – Dalla Germania all'Olanda. A una settimana dal GP del Sachsenring, la MotoGP torna in pista ad Assen per l'undicesimo appuntamento del Mondiale. Una stagione che Fabio Quartararo, campione in carica e reduce da due successi consecutivi, sta dominando, complici anche le difficoltà degli altri piloti. Sulla lavagna SNAI, il francese è in testa anche per la gara in un circuito su cui ha già vinto lo scorso anno: un altro successo di Quartararo vale 2,25, con Pecco Bagnaia (che non ha chiuso le ultime due ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) - Nonostante i due ritiri consecutivi, l'azzurro resta il principale antagonista del campione del mondo anche per il Gran Premio d'Olanda. Nell'antepost, però, il distacco aumenta: Aleix Espargaró primo inseguitore. Milano, 23 giugno 2022 – Dalla Germania all'Olanda. A una settimana dal GP del Sachsenring, latorna in pista adper l'undicesimo appuntamento del Mondiale. Una stagione che Fabio, campione in carica e reduce da due successi consecutivi, sta dominando, complici anche le difficoltà degli altri piloti. Sulla lavagna, ilè in testa anche per la gara in un circuito su cui ha già vinto lo scorso anno: un altro successo divale 2,25, con(che non ha chiuso le ultime due ...

