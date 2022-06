Siccità, stato d’emergenza. L’incontro al ministero (Di giovedì 23 giugno 2022) Siccità, stato d’emergenza e stato di eccezionale avversità atmosferica. Ieri L’incontro al MiPAAF – Si è svolta ieri sera al MiPAAF, alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, del sottosegretario Gian Marco Centinaio, del Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e dei capi gabinetto del Mipaaf e del Mite, una riunione per fare il punto sull’emergenza Siccità. Il Capo della protezione Civile Fabrizio Curcio ha informato, nel corso delL’incontro, che è in atto uno stretto collegamento con i presidenti delle Regioni e che, per ora, dalle Regioni non è ancora pervenuta una richiesta formale di “stato d’emergenza”. Il lavoro sull’individuazione dei criteri ai sensi delle normative vigenti è tuttavia in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022)di eccezionale avversità atmosferica. Ierial MiPAAF – Si è svolta ieri sera al MiPAAF, alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, del sottosegretario Gian Marco Centinaio, del Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e dei capi gabinetto del Mipaaf e del Mite, una riunione per fare il punto sull’emergenza. Il Capo della protezione Civile Fabrizio Curcio ha informato, nel corso del, che è in atto uno stretto collegamento con i presidenti delle Regioni e che, per ora, dalle Regioni non è ancora pervenuta una richiesta formale di “”. Il lavoro sull’individuazione dei criteri ai sensi delle normative vigenti è tuttavia in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Peggiora la condizione della siccità in Italia, è in arrivo lo stato di emergenza. Al via un coordinamento tra i mi… - fattoquotidiano : Non lo avessero detto, fosse stato inaspettato, si potrebbe anche dar la colpa alle sole calamità naturali, al camb… - RaiNews : Il Po in secca visto dal drone Le immagini girate a Boretto in Emilia Romagna mostrano lo stato di sofferenza del f… - vediamocitv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Ue: via libera a candidatura #Kiev 2?? #PapaFrancesco violenza diabolica 3?? #siccit… - annabennardo2 : RT @RaiNews: Il Po in secca visto dal drone Le immagini girate a Boretto in Emilia Romagna mostrano lo stato di sofferenza del fiume #sicci… -