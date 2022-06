Siccità nuova emergenza nazionale. Ci aspetta un’estate nera (Di giovedì 23 giugno 2022) L’Italia a passi sempre più veloci verso lo stato di emergenza per la Siccità. In quest’avvio di estate si stanno verificando ondate di calore anomale che si sommano alla mancanza di piogge consistenti. Fenomeno che dura da mesi. Scatta dunque l’allarme per il razionamento dell’acqua in tutto il nostro Paese. “Si potrà proclamare lo stato di eccezionale avversità atmosferica“, per quanto concerne il settore agricolo, e sempre su proposta delle Regioni. “Qualora il danno provocato dalla Siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile“. Foto Ansa/Fabio FrustaciQuesto il quadro emerso dalla riunione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per fare il punto sull’emergenza Siccità, alla presenza del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, del sottosegretario Gian Marco ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 giugno 2022) L’Italia a passi sempre più veloci verso lo stato diper la. In quest’avvio di estate si stanno verificando ondate di calore anomale che si sommano alla mancanza di piogge consistenti. Fenomeno che dura da mesi. Scatta dunque l’allarme per il razionamento dell’acqua in tutto il nostro Paese. “Si potrà proclamare lo stato di eccezionale avversità atmosferica“, per quanto concerne il settore agricolo, e sempre su proposta delle Regioni. “Qualora il danno provocato dallasuperi il 30% della produzione lorda vendibile“. Foto Ansa/Fabio FrustaciQuesto il quadro emerso dalla riunione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per fare il punto sull’, alla presenza del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, del sottosegretario Gian Marco ...

LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Imminente nuova ondata di #caldo sull'Italia. ????? ??? Le ultime previsioni: - ContinuouSafety : RT @byoblu: A causa dell'emergenza siccità, sono in corso in vari Comuni razionamenti e divieti di uso dell'acqua corrente per alcune attiv… - Cia_Bxl : RT @Cia_Agricoltura: Su @news_LIA l'intervista al presidente di #Cia #CristianoFini sui nodi chiave per l'#agricoltura: nuova #Pac, tutela… - Daniela45311523 : @Val1Rosa Ancora sto ca**o di cabina di regia, ma quanto la amano questi far@butt1. È almeno 10 anni che ci vangano… - Valle2980 : Caldo e siccità. I meteorologi pessimisti «In arrivo nuova ondata di...Covid19». #COVID19 #siccita -