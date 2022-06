Siccità nel Lazio | le prime sanzioni per chi spreca acqua | proclamato lo stato di calamità naturale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 giugno 2022). Inutile anche solo consultare le previsioni meteo per i prossimi giorni, perché della pioggia non ci sarà neppure l’ombra per almeno sette giorni a partire da oggi. La variabile pazza esiste sempre ma, a meno che non si verifichino dei rovesci improvvisi, l’allertanelpotrebbe peggiorare, così come il problema del caldo torrido. La Regionenella morsa della: richiesto lodi Emergenza L’intera Regioneè ormai in emergenza per la, e sarà davvero complicato uscirne questa volta. Addirittura, il Presidente di Regione, Nicola Zingaretti, ha firmato di recente il decreto crisi idrica che proclama «lodiregionale», nonché la richiesta di riconoscimento ...