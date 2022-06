Siccità: ministeri e Regioni verso un accordo per dichiarare l’emergenza nazionale. Intanto il Mediterraneo supera i 23 gradi (Di giovedì 23 giugno 2022) «Si potrà proclamare lo “stato di eccezionale avversità atmosferica“» per il settore agricolo e «qualora il danno provocato dalla Siccità superi il 30 per cento della produzione lorda vendibile». È il primo obiettivo raggiunto su proposta delle Regioni dopo la riunione di ieri al MiPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) a cui hanno partecipato il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, il sottosegretario Gian Marco Centinaio, il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e i capi gabinetto del MiPAAF e del MiTE, per fare il punto sull’emergenza Siccità. Durante l’incontro l’ingegnere Curcio ha detto di essere in costante dialogo con i presidenti delle Regioni e che queste sono al lavoro per individuare i criteri tali da giustificare la dichiarazione dello ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «Si potrà proclamare lo “stato di eccezionale avversità atmosferica“» per il settore agricolo e «qualora il danno provocato dallasuperi il 30 per cento della produzione lorda vendibile». È il primo obiettivo raggiunto su proposta delledopo la riunione di ieri al MiPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) a cui hanno partecipato il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, il sottosegretario Gian Marco Centinaio, il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e i capi gabinetto del MiPAAF e del MiTE, per fare il punto sul. Durante l’incontro l’ingegnere Curcio ha detto di essere in costante dialogo con i presidenti dellee che queste sono al lavoro per individuare i criteri tali da giustificare la dichiarazione dello ...

