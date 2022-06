Siccità: l'Italia senza acqua, regione per regione (Di giovedì 23 giugno 2022) Emergenza senza soluzione di continuità, da Nord a Sud. senza respiro perché nemmeno le poche gocce cadute dal cielo a metà giugno hanno portato conforto a un terreno arso da caldo e assenza di piogge, in questa estate 2022 che passa alla storia come quella della grande Siccità. E della presa di coscienza della profondità della crisi ambientale anche in aree geografiche tradizionalmente al riparo dal problema e che adesso rischiano di mandare in fumo miliardi di euro di produzioni agroalimentari e centinaia di migliaia di posti di lavoro, oltre a dover prevedere piano di emergenza che contemplino il razionamento dell'acqua anche per usi domestici. E' il combinato di un inverno senza neve (fino a -70% sull'arco alpino), una primavera asciutta come non mai negli ultimi 70 anni e un mese ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 giugno 2022) Emergenzasoluzione di continuità, da Nord a Sud.respiro perché nemmeno le poche gocce cadute dal cielo a metà giugno hanno portato conforto a un terreno arso da caldo e asdi piogge, in questa estate 2022 che passa alla storia come quella della grande. E della presa di coscienza della profondità della crisi ambientale anche in aree geografiche tradizionalmente al riparo dal problema e che adesso rischiano di mandare in fumo miliardi di euro di produzioni agroalimentari e centinaia di migliaia di posti di lavoro, oltre a dover prevedere piano di emergenza che contemplino il razionamento dell'anche per usi domestici. E' il combinato di un invernoneve (fino a -70% sull'arco alpino), una primavera asciutta come non mai negli ultimi 70 anni e un mese ...

