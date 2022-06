Siccità, il Sindaco di Ladispoli firma l’ordinanza anti-spreco d’acqua: le nuove regole (Di giovedì 23 giugno 2022) Ladispoli – “Invito tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi”. Con queste parole il Sindaco Alessandro Grando ha annunciato di aver firmato l’ordinanza numero 72, relativa all’utilizzo dell’acqua potabile, in vigore dal 24 giugno al 30 settembre 2022. Per le seguenti attività l’utilizzo dell’acqua potabile derivata dai pubblici acquedotti, compreso quello di Marina di San Nicola, è consentita solo dalle ore 23:00 alle 01:00 del giorno successivo: -irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde;-riempimento di piscine, fontane e vasche;-lavaggio di corti e piazzali;-lavaggio di veicoli (eccetto impianti autorizzati);-ogni altro uso improprio della risorsa, diverso da quello ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– “Invito tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi”. Con queste parole ilAlessandro Grando ha annunciato di avertonumero 72, relativa all’utilizzo dell’acqua potabile, in vigore dal 24 giugno al 30 settembre 2022. Per le seguenti attività l’utilizzo dell’acqua potabile derivata dai pubblici acquedotti, compreso quello di Marina di San Nicola, è consentita solo dalle ore 23:00 alle 01:00 del giorno successivo: -irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde;-riempimento di piscine, fontane e vasche;-lavaggio di corti e piazzali;-lavaggio di veicoli (eccetto impiautorizzati);-ogni altro uso improprio della risorsa, diverso da quello ...

