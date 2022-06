Siccità | il governatore Cirio | ' Per lo stato di emergenza il governo parta dal Piemonte'

(Di giovedì 23 giugno 2022) Per lodiper la, ildovrebbe partire dal. Lo ha detto a margine di un appuntamento a Torino, ildelAlbertosulla grave crisi ...

Per lo stato di emergenza per la, il governo dovrebbe partire dal Piemonte. Lo ha detto a margine di un appuntamento a Torino, ildel Piemonte Alberto Cirio sulla grave crisi idrica del territorio. 'Venerdì scorso ...Così a margine di un appuntamento a Torino, ildel Piemonte Alberto Cirio sulla grave crisi idrica del territorio. Per fronteggiare l'allarmesu più fronti, infrastrutturale, ...