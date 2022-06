Siccità | gli effetti sulla produzione di energia elettrica | nel bacino del Po impianti chiusi o limitati e mini-centrali a -90% Gli altri casi | dalla Liguria alla Val d’Aosta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) Lasta avendo conseguenze non solo su agricoltura e consumi domestici in diversi comuni del Nord Italia, ma anchedi. La situazione è particolarmente critica lungo il Po, dove la centrale idrodi Isola Serafini, in provincia di Piacenza, gestita da Enel Green Power, non è l’unica a essere stata spenta, in questo caso perché non si riuscivano più ad alimentare le turbine che generano elettricità. Spento è anche l’impianto di Sermide, in provincia di Mantova, gestito da A2A, una centrale termo: l’elettricità viene prodotta bruciando gas, ma c’è bisogno di acqua per il raffreddamento degli. Sempre per la secca del fiume non lavorano a pieno regime le...