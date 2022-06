'Siamo ricchi d'acqua ma la buttiamo. Per la siccità pochi soldi nel Pnrr' - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 23 giugno 2022) La siccità nei campi Erasmo D'Angelis , segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Italia centrale, nel suo ultimo libro 'Acque d'Italia' (2022, Giunti Editore), descrive con dovizia di numeri ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Lanei campi Erasmo D'Angelis , segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Italia centrale, nel suo ultimo libro 'Acque d'Italia' (2022, Giunti Editore), descrive con dovizia di numeri ...

Pubblicità

LucillaMasini : Siccità. Rischio di razionamento notturno: «Siamo ricchi d’acqua ma la sprechiamo». Bah, io non ci credo! Ne parlav… - infoitinterno : Stato d’emergenza siccità, un decreto per luglio con il rischio razionamento notturno: «Siamo ricchi d’acqua ma la… - GriecoLorenzo : RT @paolobocciarel1: Ma quanto cazzo siamo ricchi? Prendiamo Lukaku che manco ci serve... - Iostoconlanato : @Misurelli77 @alemichelon_ @marattin Si può fare una discussione seria sulle cose da fare per far crescere questo P… - antoniobini543 : @Palazzo_Chigi E NOI COME SIAMO MESSI GENIO DELL'ECONOMIA. L'ITALIA CHE FINE FARÀ ,ANDREMO A PIEDI ?IL RISCALDAMENT… -