Si spacciano per acquirenti e gli rubano due topazi da un milione di euro: il colpo in un hotel di Milano. Ma c'è qualcosa che non torna (Di giovedì 23 giugno 2022) Truffato e derubato di due preziosi topazi dal valore di un milione di euro. È quanto successo ad un venditore di pietre preziose 47enne – di origine americane ma residente in Italia: è stato lui stesso a raccontare alla polizia quanto accaduto, denunciando la truffa e il furto ad opera di due falsi acquirenti. Tutto è successo intorno alle due della notte di mercoledì in una sala dell'hotel The Hub nel quartiere Musocco, a Milano. Ma c'è qualcosa che non torna. La dinamica è talmente strana e inverosimile da destare dubbi agli agenti: il commerciante, infatti, racconta di aver conosciuto i due acquirenti tramite Instagram e di avergli dato appuntamento nella hall dell'hotel, dove gli ha mostrato le due pietre ...

