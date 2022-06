Si spaccia per maresciallo e truffa un’anziana: arrestato napoletano (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoChieti – Si è spacciato al telefono per maresciallo dei carabinieri e ha truffato una donna di 79 anni facendosi consegnare 1.300 euro dopo un’iniziale richiesta di 3.000. Un napoletano di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Chieti Principale insieme ai militari della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Chieti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Chieti. L’uomo ha agito in concorso con un’altra persona in via di identificazione, lo scorso 26 maggio. Alla signora il sedicente maresciallo ha detto che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che il denaro serviva per evitarne l’arresto e risarcire i danni. La donna si è recata all’ufficio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoChieti – Si èto al telefono perdei carabinieri e hato una donna di 79 anni facendosi consegnare 1.300 euro dopo un’iniziale richiesta di 3.000. Undi 48 anni è statodai Carabinieri della Stazione di Chieti Principale insieme ai militari della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Chieti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Chieti. L’uomo ha agito in concorso con un’altra persona in via di identificazione, lo scorso 26 maggio. Alla signora il sedicenteha detto che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che il denaro serviva per evitarne l’arresto e risarcire i danni. La donna si è recata all’ufficio ...

