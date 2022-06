Si può tifare anche senza sminuire gli avversari: in Germania esiste un sito che insegna come si fa (Di giovedì 23 giugno 2022) Si può fare il tifo per la propria squadra del cuore anche senza sminuire i tifosi o i giocatori avversari. E’ questo il senso dell’iniziativa nata in Germania grazie alla società di consulenza KickIn! e all’Associazione per l’inclusione e la diversità nel calcio, di cui fanno parte molti club e associazioni di tifosi della Bundesliga e del calcio amatoriale. Insieme, hanno creato un sito Internet dal nome “Linguaggio del calcio (“SprachKick”), che intende aiutare i tifosi ad esprimersi meglio, senza utilizzare parole offensive, appunto. Lo racconta la Sueddeutsche. Al centro c’è la funzione “come posso dirlo meglio?”, che illustra, attraverso esempi pratici, come rendere più inclusivo il linguaggio che si usa allo stadio e non solo. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Si può fare il tifo per la propria squadra del cuorei tifosi o i giocatori. E’ questo il senso dell’iniziativa nata ingrazie alla società di consulenza KickIn! e all’Associazione per l’inclusione e la diversità nel calcio, di cui fanno parte molti club e associazioni di tifosi della Bundesliga e del calcio amatoriale. Insieme, hanno creato unInternet dal nome “Linguaggio del calcio (“SprachKick”), che intende aiutare i tifosi ad esprimersi meglio,utilizzare parole offensive, appunto. Lo racconta la Sueddeutsche. Al centro c’è la funzione “posso dirlo meglio?”, che illustra, attraverso esempi pratici,rendere più inclusivo il linguaggio che si usa allo stadio e non solo. ...

napolista : Si può tifare anche senza sminuire gli avversari: in Germania esiste un sito che insegna come si fa Una guida per… - amoflorenzi : @Maicuntent1986 Se va via Maldini e torna Galliani? Si può essere autorizzati a tifare contro in quel caso? - Sakuragi__20 : @GiovaB95 C'è gente che continuerebbe a tifare se dovesse andarsene, non capiscono che il milan senza Maldini non può esistere - king_del_trash : @musagete10 Per me già uno che si pone questa domanda, può smettere subito di tifare Milan e dedicarsi ad altre squadre o ad altri sport - elbauscia : @mennieffe @MattiaMinasi @DiMarzio @acmilan AHAHAHAHAHAHAHAH la finale è finita 2-0 rigore di Salah e gol del porta… -