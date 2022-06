Shakira, nella notte compaiono strani messaggi sotto casa sua: “Sono venuto qui per te, amore mio”. E la popstar chiama la polizia (Di giovedì 23 giugno 2022) Shakira è in una morsa d’amore. Scoperto il tradimento con una giovane cameriera e sbattuto all’uscio Piqué, in attesa di una nuova sistemazione, – con Miami tra le mete più accreditate – la popstar vive a Barcellona con i due figli Milan e Sasha. Un nuovo inizio, adagiato sulle note del recente singolo, che recita “Non preoccuparti, andrà tutto bene”, un modo per rimarginare ferite sanguinose e voltare pagina. Ognuno sul proprio percorso. Piqué abbandonato alle sue notti brave, Shakira tra tv, musica e famiglia. Qualcuno, però, aspettava solo che il calciatore spagnolo diventasse un’ombra ingombrante e poco gradita nella vita della diva della musica pop per tentare di far breccia nel suo cuore in modo ambiguo, inquietante e molto appariscente. nella notte tra domenica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)è in una morsa d’. Scoperto il tradimento con una giovane cameriera e sbattuto all’uscio Piqué, in attesa di una nuova sistemazione, – con Miami tra le mete più accreditate – lavive a Barcellona con i due figli Milan e Sasha. Un nuovo inizio, adagiato sulle note del recente singolo, che recita “Non preoccuparti, andrà tutto bene”, un modo per rimarginare ferite sanguinose e voltare pagina. Ognuno sul proprio percorso. Piqué abbandonato alle sue notti brave,tra tv, musica e famiglia. Qualcuno, però, aspettava solo che il calciatore spagnolo diventasse un’ombra ingombrante e poco graditavita della diva della musica pop per tentare di far breccia nel suo cuore in modo ambiguo, inquietante e molto appariscente.tra domenica ...

