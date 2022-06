Sfera Ebbasta | la frase che commuove i fan | «Tutto quello che farò sarà per te» Ecco il motivo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 23 giugno 2022) “cheper Te” è così chepresenta al mondo, con un post dolcissimo su Instagram, il suo primogenito avuto dalla modella Angelina Fiol Locour . “Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”, con queste parole il rapper Gionata Boschetti, in arte, rende nota la scelta di dare entrambi i cognomi dei genitori al figlio. La coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa a gennaio e, qualche giorno dopo con una grande festa testimoniata sui social, avevano svelato il sesso e il nome del nascituro. “To the little boy who made me a mommy – I love you forever. Eres lo mas hermoso que he visto jamàs” Queste le tenere parole di Angelina, sotto le foto postate nel suo profilo, per il piccolo Gabriel....