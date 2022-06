Serie A 22 23 | domani il calendario | ecco alcuni criteri di compilazione

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) Cresce l’attesa per ildellaA 22/23 che sarà svelatoNella giornata dilaA 22/23 avrà il suo primo atto stagionale con la rivelazione del. Anche per la prossima stagione ci sarà ilasimmetrico, come già avvenuto in quella conclusa da un mese circa.presi in considerazione durante la. – è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana; logo--a1– una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri; – non ...