Serena Rossi da Mina Settembre 2 al film di Sky

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 23 giugno 2022)Se la prima stagione è in onda onda ogni domenica in replica, la seconda annata diè quasi pronta. Le riprese, infatti, sono terte lo scorso 17 maggio, come svelato sui social dalla protagonista. Il tempo necessario, dunque, per consentire la messa in onda nella pma stagione tv. Sulla scia degli ottimi ascolti del primo capitolo, tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni,2 promette di essere uno dei pezzi pregiati dell’offerta di Rai1. Nelle nuove puntate, oltre al cast storico capitanato da Giuseppe Zeno e, il pubblico si imbatterà in due new entry di spicco: Marisa Laurito, che sarà la zia della ...