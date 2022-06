Segre presenta i risultati della Commissione | “I crimini d’odio nascono dalle parole” Ecco il testo integrale del discorso

Il Fatto Quotidiano

... secondo cui la traccia su Pascoli, una delle sette tracce proposte dal Ministero 'un ... Da Pascoli a Verga, Lilianae Giorgio Parisi Maturità, qual è l'errore nella traccia su Pascoli L'...Quindi nulla da fare per i due super famosi rispetto a Pascoli , Verga e, oggetto delle ... Il primo duetta con Mahmood, come detto, e sipure all'Eurovision al Pala di Torino, ma non la ... Segre presenta i risultati della Commissione: “I crimini d’odio nascono dalle parole” Da Pascoli a Verga, Liliana Segre e Giorgio Parisi «Al punto tre della traccia -scandisce Arcangeli- si parla di un 'elemento lessicale comune' che non c'è, non esiste. La traccia infatti domanda: ...Il toto-tracce, infatti, ha portato diversi studenti ad azzeccare gli argomenti dell’esame, con Pascoli e Verga presenti su tutti. Tra le tracce anche una dedicata alla senatrice Liliana Segre ...