Sclerosi multipla | serve fare rete sul territorio I clinici | “Servono nuove competenze professionali | formazione dei pazienti e fare alfabetizzazione sulla malattia e sull’uso di strumenti digitali”

LocalPage3 : Sclerosi multipla, serve fare rete sul territorio. I clinici: “Servono nuove competenze professionali, formazione d… - la_kwin : @AMedaglini Mamma con sclerosi multipla dal 2004 e babbo con mielopatia appena diagnosticata dopo 4 anni di giri tr… - UnicaRadio : Terapie e App riducono impatto sclerosi multipla su ospedali - maxval67 : RT @fondbambinogesu: Cari Amici, grazie del sostegno fino ad ora concretizzato a vantaggio del progetto di Ricerca sulla Sclerosi Multipla… - pesilesi : RT @queenCrimson___: @matteosalvinimi La mia compagna soffre di sclerosi multipla, ma per causa della legislazione italiana e della frammen… -

' Studio osservazionale su coorte di pazienti con: follow up clinico e radiologico a sei anni '. E' il titolo della tesi di laurea discussa, presso la facoltà di Medicina e Odontoiatria della Università la Sapienza in Roma, da ...A distanza di un anno i giardini di Villa Braghieri hanno ospitato un altro concerto della " Vasco Terapia Tribute Band ", evento benefico a favore di AISM (Associazione Italiana) e dell'associazione "Michele Isubaleu progetti per l'Etiopia ", andato in scena sabato 18 giugno. La musica di Salvatore Rizzo con la sua band, con la straordinaria partecipazione ... Un "codice a barre" per seguire l'evoluzione della sclerosi multipla Una volta riusciva ad andare in carrozzina fino al pontile di Tonfano per assaporare la vista del mare, tornando poi a casa senza problemi. Ma dallo scorso dicembre Franco Cervelin (nella foto), 66 an ...Durante la manifestazione il Comitato festeggiamenti di Barbanella ha donato ad Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla – sezione provinciale di Grosseto – la somma di 200,00 euro “in segno di ...