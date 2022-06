Scissione 5 Stelle | Conte riabbraccia ‘figliol prodigo’ Fenu

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Si prendono delle decisioni, poi può capitare che, di notte, arrivino dei ripensamenti: si riflette e poi ci si accorge di aver fatto la scelta sbagliata, per poi tornare sui propri passi e abbracciare le battaglie di sempre…”. Mercoledì, sede del Movimento 5di Via Campo Marzio. Giusepperiunisce i fedelissimi, per fare il punto dopo la ‘sanguinosa’messa in atto da Luigi Di Maio che in un giorno solo si è portato via oltre sessanta parlamentari. Tra i ‘transfughi’ il senatore Emiliano, che prima ha aderito al progetto del titolare della Farnesina ‘Insieme per il Futuro’, partecipando anche alla conferenza stampa tenuta da Di Maio all’Hotel Bernini, e poi, dopo un ripensamento notturno, si è sfilato per far ritorno sulla via di Volturara Appula. Nella riunione di ieri ...