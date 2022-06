Sciopero e presidio fuori dalla Maier di Verdellino | “Macchinari trasferiti | temiamo di perdere posti di lavoro”

(Di giovedì 23 giugno 2022). I lavoratori dellaCromoplastica di, azienda che impiega 92 addetti e che si occupa di stampaggi plastici e cromatura, stanno presidiando i cancelli della fabbrica da giovedì mattina e non hanno intenzione di muoversi fino a quandoproprietà non arriveranno serie rassicurazioni sul futuro. “Il timore – rileva la Cgil – è che altrifondamentali per la produzione vengano, causando la perdita didinello stabilimento bergamasco”. La vicenda che ha portato alla decisione di presidiare gli ingressi della, che da qualche anno vive un periodo economicamente poco stabile – ricostruisce il sindacato – comincia sabato scorso: cinque stampi, che corrispondono circa al 23% ...

Pubblicità

Newsinunclick : Sciopero e presidio: si ferma l’ippica - Ndiagagalsen : RT @FIOM_Bergamo: Sciopero spontaneo e presidio permanente iniziato stamattina alla Maier Cromoplastica spa di Zingonia perché le lavoratri… - FIOM_Bergamo : Sciopero spontaneo e presidio permanente iniziato stamattina alla Maier Cromoplastica spa di Zingonia perché le lav… - IsabellaDeiana7 : RT @cgilnazionale: Il segretario generale #MaurizioLandini con i lavoratori #Tim in presidio a Roma in occasione dello #sciopero del gruppo… - malpensa24 : #Ryanair, #EasyJet, Volotea: nuovo #sciopero di 24 ore. Presidio a #Malpensa -

Agenzia ANSA

... a Milano giornata disenza preavviso per i tassisti, che si sono riuniti in assemblee ... i sindacati dei tassisti hanno organizzato un ulterioredi protesta dalle 10 alle 12 di ...davanti ai cancelli aziendali per i lavoratori della LM Trasporti e Logistica, azienda con deposito situato all'interno dell'Interporto di Maddaloni - Marcianise (Caserta). La ... Lavoro: sciopero e presidio addetti davanti azienda casertana Il presidio dei tassisti a Palazzo Chigi a Roma è stato revocato ... Contemporaneamente i sindacati hanno programmato uno sciopero dei taxi per il 5 luglio prossimo. Nel capoluogo campano i taxi erano ...Sciopero aereo il 25 giugno. E' stato proclamato da CGIL, CISL, UIL, UGL, USB uno sciopero locale del trasporto aereo di 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, che coinvolgerà il personale degli scali ...