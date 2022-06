Sci: il gruppo maschile per la Coppa del Mondo prove veloci si allena a Courmayeur (Di giovedì 23 giugno 2022) Courmayeur è stata scelta dal direttore tecnico Max Carca per una settimana di allenamenti e test atletici per i ragazzi della squadra di Coppa del Mondo prove veloci. Da domani, venerdì 24 giugno, fino al prossimo 30 giugno, gli uomini jet azzurri svolgeranno una parte della preparazione atletica. Saranno presenti Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi e Nicolò Molteni, oltre che, a scopo riabilitativo, Mattia Casse e Florian Schieder. Il gruppo sarà seguito dai tecnici Davide Verga ed Einar Prucker. Diversamente, a Les Deux Alps, si alleneranno gli azzurri della squadra maschile di Coppa Europa discipline tecniche, da giovedì 24 fino a sabato 2 luglio. I presenti saranno Tobias Kastlunger, Manuel Ploner, Gianlorenzo Di ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022)è stata scelta dal direttore tecnico Max Carca per una settimana dimenti e test atletici per i ragazzi della squadra didel. Da domani, venerdì 24 giugno, fino al prossimo 30 giugno, gli uomini jet azzurri svolgeranno una parte della preparazione atletica. Saranno presenti Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi e Nicolò Molteni, oltre che, a scopo riabilitativo, Mattia Casse e Florian Schieder. Ilsarà seguito dai tecnici Davide Verga ed Einar Prucker. Diversamente, a Les Deux Alps, si alleneranno gli azzurri della squadradiEuropa discipline tecniche, da giovedì 24 fino a sabato 2 luglio. I presenti saranno Tobias Kastlunger, Manuel Ploner, Gianlorenzo Di ...

Pubblicità

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Gruppo Cramer al lavoro a Torsby, poi da venerdì il raduno continuerà a Holmenkollen - FondoItalia : Sci di Fondo - Gruppo Cramer al lavoro a Torsby, poi da venerdì il raduno continuerà a Holmenkollen - Calciodiretta24 : Sci, il Gruppo Femminile polivalenti in allenamento a Les Deux Alpes - BTSxArmy1673 : RT @Seoul_ItalyBTS: [??V Live ??] 150622 @BTS_twt #Jungkook 'Che cosa sta succedendo' ??Non ci stiamo sci@gliendo. Abbiamo ancora un sacco… - AgustDSuga99 : RT @Seoul_ItalyBTS: [??V Live ??] 150622 @BTS_twt #Jungkook 'Che cosa sta succedendo' ??Non ci stiamo sci@gliendo. Abbiamo ancora un sacco… -