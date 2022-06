Schira | “Il Napoli preferisce Ostigard a Lovato | ecco perché Portieri? Scelte fatte”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Nicolò, noto esperto di calciomercato, ha dato delle indicazioni sul mercato delai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio: “I tifosi delsi dividono su: c’è avrebbe preferito lui ade chi pensa che il norvegese sia più forte? Sono giocatori diversi. Innanzitutto,è uno specialista della difesa a tre, mentre ilgioca a quattro.ha caratteristiche differenti, è più roccioso e forte fisicamente, ha anche più esperienza internazionale anche se parliamo sempre di un ragazzo giovane. E’ un nazionale, illo ritiene più pronto.è l’idea di Tuanzebe, in rosa, non quello di Koulibaly”. A proposito dei ...

L'esperto di mercato rivela le ultime sul futuro del centrocampista tedesco Nicolò riferisce tramite il suo profilo Twitter che su Diego Demme, centrocampista del, si sarebbe fatto avanti anche l'Eintracht Frankfurt. Oltre al Valencia di Rino Gattuso ci sarebbe anche ... Vlad Chiriches sembra aver accettato la destinazione Cremonese: come riporta Nicolò, il ... Trasferitosi a Sassuolo dal per 9 milioni e mezzo nel 2019, in neroverde Chiriches ha raccolto ... Il cronista de 'Il Giornale' ha risposto ad alcuni interrogativi dei tifosi del Napoli sulle possibili mosse di mercato di Giuntoli.