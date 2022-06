(Di giovedì 23 giugno 2022) Tutto pronto per la diciannovesima edizione deidel, di scena nella città algerina Orano dal 25 giugno al 5 luglio. Contingente ricco quello che si presenterà sulle pedane per le prove di: sono ben 18 i portacolori. Nomi importanti e di caratura internazionale per l’Italia, con parecchi habitué del circuito di Coppa del Mondo pronti a dare spettacolo nelle sei prove individuali. Il calendario annovera le gare di sciabola nella giornata del 3 luglio, l’indomani sarà la volta della spada e infine toccherà ai fiorettisti., il Presidente Federale Paolo Azzi è raggiante: “Un grande Europeo con vista sul prossimo futuro” Questi tutti i, riserve incluse....

... aveva rinunciato aidi Tokyo 2020 per la seconda maternità. La 39enne jesina presenterà il ... per celebrare il legame tra lei, la città e lae dare l'addio all'attività agonistica.... Elisa di Francisca ONLY ITALY Il Corriere della Sera intervista la campionessa diElisa Di Francisca, 7 ori mondiali, due alle Olimpiadi di Londra 2012, argento aidi Rio del 2014. ... Scherma, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell'Italia. Diciotto azzurri chiamati a raccolta Tutto pronto per la diciannovesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, di scena nella città algerina Orano dal 25 giugno al 5 luglio. Contingente ricco quello che si presenterà sulle pedane per le p ...Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - "Un grande Europeo con vista sul prossimo futuro, una prospettiva che dà ancora più valore agli splendidi risultati conseguiti". Così Paolo Azzi, Presidente della Federaz ...