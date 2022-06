Scegliere l’università: l’importanza dell’orientamento (Di giovedì 23 giugno 2022) La scelta dell’università è una scelta sul proprio futuro. Un momento in cui si tiene conto delle proprie competenze e attitudini e si cerca di capire come sfruttarle e implementarle.Secondo un’indagine... Leggi su today (Di giovedì 23 giugno 2022) La scelta delè una scelta sul proprio futuro. Un momento in cui si tiene conto delle proprie competenze e attitudini e si cerca di capire come sfruttarle e implementarle.Secondo un’indagine...

Pubblicità

telodogratis : Scegliere l’università: l’importanza dell’orientamento - borriello20003 : @Puupi200000 Salve, devo scegliere l’università e sono molto indeciso. Come scegliere l’ateneo? ( sono indeciso tra… - Psygnosis_TNBM : @Unornya Infatti! Cosa serve studiare e farsi il culo in università? Come disse l'altro minus habens: 'avete sbagli… - gaiasanatomy : Se mi chiedessero 'vuoi continuare con l'università o rifare all'infinito l'esame di maturità?' ecco io non avrei a… - iliveforitt : non posso permettermi un breakdown adesso quindi rimarrò fredda e affronterò il tutto come se fossero normalissime… -