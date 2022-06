Sardegna, bambino di 10 anni scopre un reperto archeologico: risale al III millennio a.C. (Di giovedì 23 giugno 2022) Pietro Pais, bambino di 10 anni di 5a elementare di Usini, in provincia di Sassari, ha trovato un amuleto di 5 mila anni fa nella necropoli di Santu Pedru. L'oggetto, probabilmente appartenuto a un arciere, risale al III millennio a.C. Il giovane ricercatore ha scoperto il reperto qualche giorno fa durante una visita alla necropoli e sabato scorso l'oggetto è stato ufficialmente presentato presso il centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza di Sassari. Ora il pendente litico ritrovato nella tomba 1 della Domus de Janas andrà ad arricchire l'esposizione del Museo archeologico. Il ritrovamento è avvenuto alcuni giorni fa, sotto la guida dell'archeologo Luca Doro, che ha curato la formazione dei giovani studenti su storia e archeologia ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 giugno 2022) Pietro Pais,di 10di 5a elementare di Usini, in provincia di Sassari, ha trovato un amuleto di 5 milafa nella necropoli di Santu Pedru. L'oggetto, probabilmente appartenuto a un arciere,al IIIa.C. Il giovane ricercatore ha scoperto ilqualche giorno fa durante una visita alla necropoli e sabato scorso l'oggetto è stato ufficialmente presentato presso il centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza di Sassari. Ora il pendente litico ritrovato nella tomba 1 della Domus de Janas andrà ad arricchire l'esposizione del Museo. Il ritrovamento è avvenuto alcuni giorni fa, sotto la guida dell'archeologo Luca Doro, che ha curato la formazione dei giovani studenti su storia e archeologia ...

Pubblicità

PazzoperPazzo : @njrlouiss Se vai in sardegna e vuoi il ragù quella nel torto sei tu però Gesù bambino - napoleon_to : SPECIALE SINGLE + BAMBINO/I ... ... in moltissime delle nostre strutture se parti da solo con i tuoi figli RISPARMI… - stefy4080 : @fanpage L'ennesimo bambino morto x negligenza,incuria e chissà cos'altro...settimana scorsa un neonato morto di st… - Vane_Sardegna : @_Zhan_ni Bravo bambino! Zitto devi stare! Scritto alla Sarda ?? - DanielaPF75 : RT @DanieleOppo: Ho il vago sospetto che anche in Emilia-Romagna si arriverà a razionare l'acqua. Una cosa che per me - che da bambino in S… -