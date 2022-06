Sapevate che per enfatizzare gli occhi verdi basta una punta di rosso nell'ombretto o nell'eyeliner? (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono considerati tra i più affascinanti in assoluto, sarà perché li possiede solo il 2% della popolazione mondiale: gli occhi verdi non solo sono piuttosto rari – sembra abbiano origini celtiche e germaniche – ma anche particolari e interessanti da truccare. Simone Cascino, Product Knowledge Coordinator di Kiko Milano, ci svela come fare. Trucco occhi verdi, i colori e i prodotti da provare guarda le foto Trucco occhi verdi: come valorizzarli col make up «Per farli brillare davvero, sugli ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono considerati tra i più affascinanti in assoluto, sarà perché li possiede solo il 2% della popolazione mondiale: glinon solo sono piuttosto rari – sembra abbiano origini celtiche e germaniche – ma anche particolari e interessanti da truccare. Simone Cascino, Product Knowledge Coordinator di Kiko Milano, ci svela come fare. Trucco, i colori e i prodotti da provare guarda le foto Trucco: come valorizzarli col make up «Per farli brillare davvero, sugli ...

