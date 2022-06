Santa Evita è la serie Disney+ sulla storia sul cadavere imbalsamato della Peron – Video (Di giovedì 23 giugno 2022) Santa Evita Il mito di Evita Peron torna a vivere in una serie Disney+. Martedì 26 luglio debutterà su Star la nuova serie thriller latinoamericana Santa Evita. La serie composta da sette episodi, basata sull’omonimo best seller dell’autore argentino Tomás Eloy Martínez, segue l’affascinante storia del corpo imbalsamato di Eva Perón, rimasto senza sepoltura per tre anni in attesa della costruzione di un monumento mai completato. Santa Evita è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l’allora presidente Juan ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 giugno 2022)Il mito ditorna a vivere in una. Martedì 26 luglio debutterà su Star la nuovathriller latinoamericana. Lacomposta da sette episodi, basata sull’omonimo best seller dell’autore argentino Tomás Eloy Martínez, segue l’affascinantedel corpodi Eva Perón, rimasto senza sepoltura per tre anni in attesacostruzione di un monumento mai completato.è ladi un corpo senza tomba eleggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l’allora presidente Juan ...

