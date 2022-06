Sandra Bullock si confessa: «Sono stanca e esaurita» (Di giovedì 23 giugno 2022) L’attrice conferma la sua pausa del cinema Una vita sul set quella di Sandra Bullock. Già qualche mese fa aveva spiegato di volersi prendere una pausa dal cinema, dopo anni di film e di commedie. La Bullock voleva infatti concentrarsi sulla famiglia e sui figli Louis e Laila, di 12 e 10 anni. Ora la star di “Two Weeks Notice” è di nuovo tornata a parlare su questo momento a Hollywood Reporter. “Sono tanto esaurita, tanto stanca e non Sono più in grado di prendere decisioni sagge”. “Il lavoro è stato sempre costante per me – ha detto – e Sono stata davvero fortunata. Mi Sono resa conto che stava diventando come la mia ‘stampella’. Era come aprire sempre un frigorifero alla ricerca di qualcosa che non c’era mai”. Alla CBS aveva ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 giugno 2022) L’attrice conferma la sua pausa del cinema Una vita sul set quella di. Già qualche mese fa aveva spiegato di volersi prendere una pausa dal cinema, dopo anni di film e di commedie. Lavoleva infatti concentrarsi sulla famiglia e sui figli Louis e Laila, di 12 e 10 anni. Ora la star di “Two Weeks Notice” è di nuovo tornata a parlare su questo momento a Hollywood Reporter. “tanto, tantoe nonpiù in grado di prendere decisioni sagge”. “Il lavoro è stato sempre costante per me – ha detto – estata davvero fortunata. Miresa conto che stava diventando come la mia ‘stampella’. Era come aprire sempre un frigorifero alla ricerca di qualcosa che non c’era mai”. Alla CBS aveva ...

