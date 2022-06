Sampdoria, il Napoli e la Salernitana si muovono per Thorsby (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra essersi acceso il calciomercato attorno al centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby. Il mediano, arrivato a parametro zero, potrebbe... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra essersi acceso il calciomercato attorno al centrocampista dellaMorten. Il mediano, arrivato a parametro zero, potrebbe...

Pubblicità

iscorers : Sampdoria, il Napoli e la Salernitana si muovono per Thorsby | Mercato - Spazio_Napoli : ?? Il #Napoli continua a monitorare vari profili per il #calciomercato in entrata e Repubblica quest'oggi lancia l'i… - napolipiucom : Napoli offerta troppo bassa per Thorsby: la Sampdoria fa il prezzo #CalcioNapoli #napoli #Thorsby… - infoitsport : Napoli offerta troppo bassa per Thorsby: la Sampdoria fa il prezzo - SiamoPartenopei : Napoli su Thorsby, prima offerta di 3-4 milioni: la risposta della Sampdoria -