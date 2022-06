Salernitana, il prossimo acquisto può arrivare dalla Juventus! (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo il fulmine a ciel sereno che si era riversato su Salerno e sulla Salernitana, ovverosia il battibecco tra il presidente Iervolino e Walter Sabatini, che ha portato all’addio di quest’ultimo, la società granata si è subito mossa alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, trovandolo nella figura di Morgan De Sanctis, che da quelle parti, sotto altri vesti, aveva fatto sognare qualche chilometro più in là i cugini partenopei negli anni d’oro di Mazzarri. Pjaca Calciomercato SalernitanaOra vuole provarci da dirigente, continuando il lavoro del direttore sportivo che lui stesso aveva avuto alla Roma, continuando sulla scia dell’entusiasmo di quella salvezza insperata raggiunta in casa qualche mese fa. L’obiettivo di mercato dei granata, oltre che il sogno Edinson Cavani dal Manchester United è quello di Marko Pjaca, esterno in forza alla ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo il fulmine a ciel sereno che si era riversato su Salerno e sulla, ovverosia il battibecco tra il presidente Iervolino e Walter Sabatini, che ha portato all’addio di quest’ultimo, la società granata si è subito mossa alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, trovandolo nella figura di Morgan De Sanctis, che da quelle parti, sotto altri vesti, aveva fatto sognare qualche chilometro più in là i cugini partenopei negli anni d’oro di Mazzarri. Pjaca CalciomercatoOra vuole provarci da dirigente, continuando il lavoro del direttore sportivo che lui stesso aveva avuto alla Roma, continuando sulla scia dell’entusiasmo di quella salvezza insperata raggiunta in casa qualche mese fa. L’obiettivo di mercato dei granata, oltre che il sogno Edinson Cavani dal Manchester United è quello di Marko Pjaca, esterno in forza alla ...

