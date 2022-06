“Salario minimo e tasse da abbassare”. Conte cerca di riprendere qualche voto dopo il caos (Di giovedì 23 giugno 2022) dopo la spaccatura con Luigi Di Maio e la conseguente scissione del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte cerca di rialzare la testa e di ritrovare la fiducia degli elettori. Il leader grillino, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna, ha messo in evidenza le nuove battaglie: “Il Salario minimo è una battaglia di civiltà per il Paese, non potremo mollare e cedere finché non si chiuderà il capitolo di paghe da fame. Su questo c'è poco da discutere ma solo un obiettivo da raggiungere”. “È assolutamente necessario - ha detto ancora Conte - intervenire sul taglio del cuneo fiscale, e non solo per le fasce più deboli perché anche il ceto medio è in difficoltà, le buste paghe devono essere più pesanti. Il M5S vuole abbassare le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022)la spaccatura con Luigi Di Maio e la conseguente scissione del Movimento 5 Stelle Giuseppedi rialzare la testa e di ritrovare la fiducia degli elettori. Il leader grillino, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna, ha messo in evidenza le nuove battaglie: “Ilè una battaglia di civiltà per il Paese, non potremo mollare e cedere finché non si chiuderà il capitolo di paghe da fame. Su questo c'è poco da discutere ma solo un obiettivo da raggiungere”. “È assolutamente necessario - ha detto ancora- intervenire sul taglio del cuneo fiscale, e non solo per le fasce più deboli perché anche il ceto medio è in difficoltà, le buste paghe devono essere più pesanti. Il M5S vuolele ...

