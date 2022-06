Saint-Etienne, 6 punti di penalizzazione nella prossima stagione per le violenze contro l’Auxerre (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo i fatti violenti accaduti durante il match contro l’Auxerre, la LFP ha deciso di punire duramente il Saint-Etienne la prossima stagione di Ligue 2. Il club francese infatti partirà con sei punti di penalizzazione in classifica e dovrà giocare in sei occasioni a porte chiuse tra le mura amiche. Il Saint-Etienne ha accettato le sanzioni, dichiarando come non presenterà ricorso e augurandosi che fatti del genere possano non accadere più. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo i fatti violenti accaduti durante il match, la LFP ha deciso di punire duramente illadi Ligue 2. Il club francese infatti partirà con seidiin classifica e dovrà giocare in sei occasioni a porte chiuse tra le mura amiche. Ilha accettato le sanzioni, dichiarando come non presenterà ricorso e augurandosi che fatti del genere possano non accadere più. SportFace.

