Ryanair, Volotea, EasyJet: sabato nuovo sciopero di 24 ore, i voli garantiti (Di giovedì 23 giugno 2022) Orio al Serio. Dopo lo sciopero dell'8 giugno scorso, che ha tenuto a terra praticamente quasi tutti i voli in programma tra le 10 e le 18, il traffico aereo è di nuovo minacciato da un'altra agitazione che rischia di avere conseguenze anche più gravi rispetto alla protesta di due settimane fa. Per sabato 25 giugno, infatti, è stata indetta una nuova protesta di 24 ore di piloti e assistenti di volo di Ryanair, Malta Air, EasyJet e Volotea, che interesserà anche il personale della società CrewLink, legata alla low cost che fa capo a Michael O'Leary. Per il gruppo Ryanair Filt Cgil e Uiltrasporti rendono noto che la protesta rientra "in una mobilitazione coordinata a livello europeo", mentre per le altre due compagnie è stata la sola Uiltrasporti ad ...

