Ryanair, per l'Italia non prevediamo disagi da sciopero (Di giovedì 23 giugno 2022) Ryanair non prevede molti disagi per la giornata di sciopero di sabato: "È indetto da sindacati che non hanno rappresentatività in Ryanair - ha detto il country manager Mauro Bolla a Cagliari per i 15 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022)non prevede moltiper la giornata didi sabato: "È indetto da sindacati che non hanno rappresentatività in- ha detto il country manager Mauro Bolla a Cagliari per i 15 ...

Pubblicità

AnsaSardegna : Ryanair, per l'Italia non prevediamo disagi da sciopero. 'Indetto da altri sindacati, non da chi firma contratto co… - iconanews : Ryanair, per l'Italia non prevediamo disagi da sciopero - SardiniaPost : #Economia #Trasporti ???? #Ryanair porta anche la torta per festeggiare i suoi primi 15 anni in #Sardegna. 'Da allora… - Danze079 : @mari_arena75 Su Ryanair, diretti dove la pastasciutta la preparano solo per le galline ???????? - arituttapannna : domenica dovrei partire per la spagna e c’è lo sciopero di ryanair, io NERA -