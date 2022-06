Ryanair: “Per l’Italia non prevediamo disagi da sciopero” (Di giovedì 23 giugno 2022) CAGLIARI – Ryanair non prevede molti disagi per la giornata di sciopero del prossimo sabato 25 giugno. “È indetto da sindacati che non hanno rappresentatività in Ryanair – ha detto il country manager Mauro Bolla a Cagliari per i 15 anni della base della low cost – ora vediamo quante saranno le adesioni anche di chi non ha un sindacato di appartenenza. Un piano di emergenza? Noi pensiamo sempre alla situazione migliore non alla peggiore. Bisogna tenere presente che questo riguarda la situazione in Italia, ma lo sciopero è anche europeo”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) CAGLIARI –non prevede moltiper la giornata didel prossimo sabato 25 giugno. “È indetto da sindacati che non hanno rappresentatività in– ha detto il country manager Mauro Bolla a Cagliari per i 15 anni della base della low cost – ora vediamo quante saranno le adesioni anche di chi non ha un sindacato di appartenenza. Un piano di emergenza? Noi pensiamo sempre alla situazione migliore non alla peggiore. Bisogna tenere presente che questo riguarda la situazione in Italia, ma loè anche europeo”. L'articolo L'Opinionista.

