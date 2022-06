Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall | le conseguenze sulle società del tycoon

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ildei mediadadopo sei anni di matrimonio. Lo riferisce il New York Times, citando fonti. Per il 91enne miliardario è il quarto divorzio. La coppia, che non ha avuto figli, si è sposata a Londra nel marzo 2016 dopo un fidanzamento durato cinque mesi. Allora, il magnate dei media si era definito "l'uomo più fortunato e più felice del mondo". La, 65 anni, al primo matrimonio, è stata in precedenza a lungo legata sentimentalmente al frontman dei Rolling Stones Mick Jagger, con il quale ha avuto quattro figli. Se difficilmente il divorzio avrà ripercussioni sulla struttura societaria e sulla successione nell'impero fondato dall'australiano, la separazione trae lapotrebbe ...

Pubblicità

Vittori48044829 : RT @LaStampa: Rupert Murdoch divorzia dalla quarta moglie Jerry Hall. Effetti sull’impero dei media - IzzoEdo : RT @LaStampa: Rupert Murdoch divorzia dalla quarta moglie Jerry Hall. Effetti sull’impero dei media - Sciandi : RT @LaStampa: Rupert Murdoch divorzia dalla quarta moglie Jerry Hall. Effetti sull’impero dei media - LaStampa : Rupert Murdoch divorzia dalla quarta moglie Jerry Hall. Effetti sull’impero dei media - infoitcultura : Rupert Murdoch divorzia dalla quarta moglie Jerry Hall. Effetti sull'impero dei media -

, il tycoon dei media proprietario del Wall Street Journal e di Fox News, e la modella e attrice Jerry Hall divorziano. Lo riporta il New York Times che cita due persone a conoscenza ...divorzia da Jerry Hall: il matrimonio del 91enne tycoon dei media con la 65enne modella e attrice gi sposata a Mick Jagger sarebbe arrivato al capolinea, secondo fonti anonime citate da ...Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall: il matrimonio del 91enne tycoon dei media con la 65enne ex supermodella americana già moglie di Mick Jagger (dal ’90 al ’99, 4 figli) sarebbe arrivato al capolin ...Roma, 22 giu. (askanews) - Divorzio in arrivo per il magnate del mondo dei media Rupert Murdoch, 91 anni, e la modella e attrice Jerry Hall, 65 anni. Secondo il New York Times, che cita due fonti anon ...